Цього року приватизація принесла 2,5 мільярдів гривень до держбюджету, що у 5 разів більше ніж торік.

Про це заявили у Фонді Державного майна України.

“2,5 мільярдів гривень! Саме стільки коштів принесла до державного бюджету приватизація у 2020-му році! Це в 5 разів більше ніж торік (547 млн грн) та у 10 разів більше ніж 2018-го (269 млн грн)” – йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що протягом року Фонд держмайна знайшов інвесторів для 1884 об’єктів, в тому числі 13 активів спиртової галузі.