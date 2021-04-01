Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко торк отримував щомісяця від УЗ в середньому 210 тисяч гривень.

Про це свідчать дані з його декларації.

У сім’ї Лещенка є один автомобіль Mazda 6 SW 2018 року випуску. Ним володіє дружина Анастасія Топольська, а у Лещенка є право користуватися ним.

Дохід Сергія Лещенка у 2020 році:

Роялті – 664 631 грн;

Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 659 тис. грн;

Виплата від американської фірми з управління інвестиціями Eaton Vance Corp – 396 тис. грн;

Гонорар від Google Ireland Limited – 332,1 тис. гривень;

Виплата від “Укрзалізниці” – 2,5 млн грн. Якщо поділити цю суму на 12 місяців, то вийде майже по 210 тис. грн на місяць.

Ще Сергій Лещенко отримав 187 тис. грн заробітної плати від ТОВ “Дабл Сюітед Продакшн” (виробництво фільмів і телевізійних програм).

У Сергія Лещенка є 25 тис. доларів і 18 тис. євро заощаджень готівкою. Також спільно з дружиною Анастасією Топольською він володіє квартирою в Києві площею 192 кв. м. Йому належить також 33% квартири в Києві площею 74,6 кв. м.

Лещенко володіє авторськими правами на книги “Американська сага Павла Лазаренка”, “Межигірський синдром. Діагноз влади Віктора Януковича” і на книгу норвезькою мовою “Злет і падіння олігархів”, також в його власності містяться інвестиційні сертифікати номінальною вартістю 24 тисяч гривень в емітента ТОВ “КУА “Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн”.