Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким планується призивати на строкову військову службу, починаючи з 18 років.

Про це свідчить указ президента №13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”.

Так, у 2020 році проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться в квітні – червні та жовтні –грудні.

“Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу”, – зазначається в указі.