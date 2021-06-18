Протягом минулого, 2020 року, кожен українець фактично заплатив понад 12 тисяч гривень на обслуговування та погашення державного боргу України.

Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує кореспондент #Букв.

За словами Пацкана, за рік обсяг держборгу збільшився на 28%.

“За рік на 28% збільшився обсяг державного і гарантованого державою боргу. І досяг 2,5 трлн гривень”, – зазначив голова Рахункової палати.

Він уточнив, що на обслуговування та погашення цього держборгу владою було спрямовано 512 млрд гривень. А це “майже третина видатків бюджету”.

“Задумайтеся: фактично кожен українець має 61 тисячу боргу. За його обслуговування та погашення кожен з нас минулого року заплатив 12 тисяч 300 гривень”, – наголосив Пацкан.

Як раніше повідомляла Державна служба статистики, чисельність населення в Україні (станом на 1 лютого 2021 року) складала 41,5 млн осіб.