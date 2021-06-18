Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує кореспондент #Букв.
За словами Пацкана, за рік обсяг держборгу збільшився на 28%.
“За рік на 28% збільшився обсяг державного і гарантованого державою боргу. І досяг 2,5 трлн гривень”, – зазначив голова Рахункової палати.
Він уточнив, що на обслуговування та погашення цього держборгу владою було спрямовано 512 млрд гривень. А це “майже третина видатків бюджету”.
“Задумайтеся: фактично кожен українець має 61 тисячу боргу. За його обслуговування та погашення кожен з нас минулого року заплатив 12 тисяч 300 гривень”, – наголосив Пацкан.
Як раніше повідомляла Державна служба статистики, чисельність населення в Україні (станом на 1 лютого 2021 року) складала 41,5 млн осіб.
- Голова Рахункової палати Валерій Пацкан сьогодні також поінформував, що в 2020 році дефіцит державного бюджету України став найбільшим за останні 10 років і склав 218 млрд гривень.
- На початку червня цього року в Кабінеті Міністрів повідомили, що Україна запроваджує середньострокове бюджетне планування.
- У листопаді минулого року повідомлялося, що Кабінет Міністрів змушений був скоротити дефіцит держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною того стали перемовини з МВФ.