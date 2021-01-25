Мяу, ось і настав 2021-й! Рік, якого всі так чекали і на який покладали великі надії. У мікрокредитуванні теж дещо зміниться. Скажу по секрету, отримати кредит тепер можна буде швидше і простіше. А все завдяки новим сервісам, які запропонують МФО своїм клієнтам вже в цьому році! Цікаво? Зараз все розповім. Сідай зручніше і слухай!

BankID: нова система ідентифікації в МФО

Верифікація позичальника — важливий етап, без якого жодна компанія не видасть гроші в борг. Раніше процедура підтвердження особи займала близько 10 хвилин, при цьому результат часто викликав сумніви. Не так давно в Україні запрацювала система BankID. З її допомогою можна пройти ідентифікацію через перевірку рахунку в банку. Багато МФО вже скористалися цією можливістю і встановили відповідні кнопки в особистих кабінетах користувачів.

Сьогодні в Україні працюють дві системи BankID: на базі НБУ і ПриватБанку. Для проходження верифікації, потрібно щоб ваш банк був учасником системи.

Ідентифікація через BankID вигідна для позичальника і ось чому:

підтвердити особистість можна натисненням однієї кнопки (вся інформація вже перевірена і збережена в базі банку, в якому обслуговується клієнт);

це безпечно і надійно: МФО може отримати інформацію про позичальника тільки через банк без втручання третіх осіб — ймовірність витоку даних дорівнює нулю;

більше довіри: при реєстрації через BankID у позичальника буде більше шансів отримати кредит без відмови .

Багато компаній вже сьогодні використовують BankID. Впровадження даної системи отримало багато позитивних відгуків з боку позичальників.

Дія: кредит без фото паспорта за 5 хвилин

Ніяк не виходить зробити якісне селфі з паспортом? Тепер це не проблема. У 2021 році в МФО з’явиться можливість пройти ідентифікацію особи через застосунок Дія. Для цього знадобляться електронні документи (закордонний паспорт і ID карта), а також мобільний телефон. Позичальнику потрібно буде дати дозвіл на відправку копій документів кредитору. На цьому все! Для продовження клієнту потрібно буде дозаповнити анкету і верифікувати карту. Компанія розгляне заявку і відразу ж повідомить рішення.

Як отримати кредит в Тенго в 2021 році?

Тенго також готує для своїх позичальників багато цікавого і корисного. У нових клієнтів з’явиться можливість пройти швидку ідентифікацію через Дію і BankID. Стануть доступними нові способи погашення позик. Регулярно будуть проводитися розіграші та акції з можливістю отримати знижку на кредит або виграти цінний приз.

Нагадаємо, що в Тенго можна отримати кредит на суму до 15000 гривень вже при першому зверненні. Доступний термін погашення — 30 днів. Як для нових, так і для постійних клієнтів позики видаються під 1% в день.