Діяльність парламенту наступного року обійдеться платникам податків на 500 мільйонів гривень дорожче, ніж у 2020-му

Такі цифри закладені в Постанові про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік.

Згідно з новим кошторисом, в порівнянні з 2020 роком витрати Верховної Ради збільшаться більше ніж на пів мільярда — з 2 мільярдів 7 мільйонів 430,7 тис. грн цьогоріч до 2 мільярдів 535 мільйонів 662,2 тис. грн.

З них на здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено 1,295 млрд грн; на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності парламенту – 1,156 млрд грн.

На управління справами передбачено фінансування в розмірі 746,7 млн грн; на автобазу – 150,3 млн грн; на Інститут законодавства – 20,5 млн грн; на управління адміністративними будинками – 234,7 млн грн; на їдальню – 4,1 млн грн; на висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети “Голос України” – 83,7 млн грн.

Зарплатний фонд депутатів з урахуванням податків становитиме 655 мільйонів гривень. Якщо розділити його на 423 нардепи, то кожен з них за 2021 рік заробить майже по 1 550 000 грн.

Ухвалений кошторис також затверджує норми витрат на одного народного депутата на 2021-й рік. Так, кожному парламентарію передбачено кошти в розмірі 7,5 тис. грн на місяць для компенсації вартості проїзду територією України; 167 грн на місяць — на оплату утримання приміщень у виборчих округах.

Також на одного народного депутата передбачено виділення суми 1500 грн на рік — на канцелярське приладдя; 4890 грн на рік — на міські, міжміські телефонні розмови; 8 тис. грн — на оплату відряджень помічників-консультантів народних депутатів у виборчі округи; 670 грн — на відшкодування витрат для організації та проведення зустрічей з виборцями.

Для компенсації вартості оренди житла або найму готельного номера кожному депутату виділять 237 250 грн у 2021-му році.

Нагадаємо, що за результатами голосування проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік було прийнято у другому читанні 290 голосами та 289 голосами “за” – в цілому.