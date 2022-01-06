У 2021 році експорт товарів з України склав рекордні $68,24 мільярда

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
За повний 2021 рік обіг усіх товарів становив $141,5 млрд, що на 36,7% більше проти показника 2020 року. Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.
Попередні рекордні показники експорту в Україні фіксували у 2011-му ($68,39 млрд) та у 2012 роках ($68,81 млрд), ще до тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та частини територій у Донецькій та Луганській областях.
При цьому, Юлія Свириденко пояснила, що коли українські виробники продають свої товари за кордон, держава отримує надходження іноземної валюти, що дозволяє фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення стійкості економіки.
Окрім цього, надходження від експорту збільшують доходи бюджету і, відповідно, можливості для фінансування соціальних видатків та програм розвитку, повідомила міністерка економіки.
- Нагадаємо, починаючи з 2014 року, експорт українських товарів до Європейського Союзу збільшився на 60%.
- У вересні 2021 року України вперше запустила контейнерний поїзд з експортним вантажем до Китаю. 28 вересня, контейнерний поїзд з матеріалами з деревини відправився з Києва.
- При цьому, віцепрем’єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, угода між Україною та Європейським Союзом про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, відома як “промисловий безвіз” у 2022 році підписана не буде. Влітку лише завершується робота місії, котра має оцінити готовність України до підписання.
- Хоча у жовтні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує підписати угоду про “промисловий безвіз” на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.
- Восени 2020 року в рамках двостороннього саміту 6 жовтня Україна і Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.
- Також прем’єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна в найближчі кілька років планує домовитися з Євросоюзом про 5 “безвізів” в різних сферах. Йдеться про “промисловий безвіз”, “авіаційний безвіз”, “цифровий безвіз”, “енергетичний безвіз” і “митний безвіз”.
- У травні 2021 року експерти місії Європейського Союзу здійснили оцінку відповідності законодавства України вимогам “промислового безвізу”. Так, експерти ЄС надали рекомендації “щодо нюансів транспозиції документів ЄС у національне законодавство України, перекладу термінології, підготовки таблиць відповідності тощо”. Водночас експерти ЄС дійшли висновку, що національна інфраструктура якості в Україні працює на основі норм і принципів ЄС.