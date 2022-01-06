У 2021 році експорт товарів з України склав рекордні $68,24 мільярда

Експорт товарів з України у 2021 році досяг рекордної позначки у $68,24 мільярда. Востаннє такі показники фіксували у 2011-2012 роках.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

За повний 2021 рік обіг усіх товарів становив $141,5 млрд, що на 36,7% більше проти показника 2020 року. Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.

Попередні рекордні показники експорту в Україні фіксували у 2011-му ($68,39 млрд) та у 2012 роках ($68,81 млрд), ще до тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та частини територій у Донецькій та Луганській областях.

При цьому, Юлія Свириденко пояснила, що коли українські виробники продають свої товари за кордон, держава отримує надходження іноземної валюти, що дозволяє фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення стійкості економіки.

Окрім цього, надходження від експорту збільшують доходи бюджету і, відповідно, можливості для фінансування соціальних видатків та програм розвитку, повідомила міністерка економіки.