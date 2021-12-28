Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування Соціологічної групи “Рейтинг”.

Опитування показало, що для третини респондентів 2021 рік був успішним, для 50% – посереднім. 10% респондентів відповили, що рік, який минає, був зовсім неуспішним.

За даними соціологів, 40% українців задоволені своїм життям, 30% – швидше задоволені, 11% – незадоволені зовсім. Частіше про задоволення від життя говорили молоді респонденти та чоловіки. Загалом, як показало дослідження, українці із вищим доходом частіше  оцінювали рік, що минає, як успішний.

Фото: “Рейтинг”

Також громадяни із нижчим доходом частіше говорили про відчуття стресу (також – жінки). Загалом 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес,  29% – іноді були в стресі.

Фото: “Рейтинг”

Близько 40% респондентів відповіли, що відносно часто споживали алкоголь.

Лише третина опитаних займалася фізичними тренуваннями, фітнесом. Також 25% часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки.

“Скоріше негативний вплив на позитивні емоції має алкоголь: ті, хто часто споживали алкоголь більше відчували у цьому році гнів і страх та найменше – любов до інших. Натомість чим частіше люди ходили в гості цього року, тим більше вони відчували позитивні емоції”, – ідеться у опитуванні.