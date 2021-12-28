Всі або більшість своїх планів у цьому році зміг реалізувати кожен третій українець, 50% - лише половину задуманого. 13% нічого не вдалось здійснити із запланованого.

Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування Соціологічної групи “Рейтинг”.

Опитування показало, що для третини респондентів 2021 рік був успішним, для 50% – посереднім. 10% респондентів відповили, що рік, який минає, був зовсім неуспішним.

За даними соціологів, 40% українців задоволені своїм життям, 30% – швидше задоволені, 11% – незадоволені зовсім. Частіше про задоволення від життя говорили молоді респонденти та чоловіки. Загалом, як показало дослідження, українці із вищим доходом частіше оцінювали рік, що минає, як успішний.

Також громадяни із нижчим доходом частіше говорили про відчуття стресу (також – жінки). Загалом 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес, 29% – іноді були в стресі.

Близько 40% респондентів відповіли, що відносно часто споживали алкоголь.

Лише третина опитаних займалася фізичними тренуваннями, фітнесом. Також 25% часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки.

“Скоріше негативний вплив на позитивні емоції має алкоголь: ті, хто часто споживали алкоголь більше відчували у цьому році гнів і страх та найменше – любов до інших. Натомість чим частіше люди ходили в гості цього року, тим більше вони відчували позитивні емоції”, – ідеться у опитуванні.