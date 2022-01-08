Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО, котре дозволяє відслідковувати коливання світових цін на основні продовольчі товари, склало 125,7 пункту за підсумками 2021 року. Це на 28,1% більше проти показника 2020 року.

Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації Об’єднаних Націй (ФАО).

За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року. Зокрема ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю – на 31,3%. При цьому вартість рису знизилась на 4%.

Водночас зазначається, що у грудні 2021 року ціни на основні харчові продукти зменшились.

Також у грудні на тлі млявого міжнародного попиту зменшилась ціна олії. Проте за 2021 рік її середня вартість збільшилася на 65,8%, проти 2020 року.

Також наприкінці 2021 року подешевшав цукор. Вартість м’яса у грудні практично не змінилась, водночас за підсумками року ціна була вищою на 12,7% у порівнянні з 2020 роком.

Вартість вершкового масла та молока у грудні підвищилася на скорочення обсягів виробництва. Загалом за підсумками 2021 року середнє значення індексу цін на молочну продукцію виявилося на 16,9% вищим за рівень 2020 року.

“У звичайних умовах високі ціни призводять до збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають сподівання на стабілізацію ситуації на ринку у 2022 році”, – зауважив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.

Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) є показником щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів. Він складається із середнього значення п’яти індексів цін товарних груп, зважених за середніми частками експорту кожної з груп за 2014-2016 роки.