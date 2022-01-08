Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації Об’єднаних Націй (ФАО).
За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року. Зокрема ціни на кукурудзу зросли на 44,1%, на пшеницю – на 31,3%. При цьому вартість рису знизилась на 4%.
Водночас зазначається, що у грудні 2021 року ціни на основні харчові продукти зменшились.
Також у грудні на тлі млявого міжнародного попиту зменшилась ціна олії. Проте за 2021 рік її середня вартість збільшилася на 65,8%, проти 2020 року.
Також наприкінці 2021 року подешевшав цукор. Вартість м’яса у грудні практично не змінилась, водночас за підсумками року ціна була вищою на 12,7% у порівнянні з 2020 роком.
Вартість вершкового масла та молока у грудні підвищилася на скорочення обсягів виробництва. Загалом за підсумками 2021 року середнє значення індексу цін на молочну продукцію виявилося на 16,9% вищим за рівень 2020 року.
“У звичайних умовах високі ціни призводять до збільшення обсягів виробництва, проте зростання цін на ресурси, глобальна пандемія, і все більш непередбачувані погодні умови практично не залишають сподівання на стабілізацію ситуації на ринку у 2022 році”, – зауважив старший економіст ФАО Абдулреза Аббассян.
Довідка. Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) є показником щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів. Він складається із середнього значення п’яти індексів цін товарних груп, зважених за середніми частками експорту кожної з груп за 2014-2016 роки.
- Нагадаємо, світові ціни на харчові продукти побили 10-річний рекорд. У листопаді зазначалось, що Індекс світових цін на продовольчі товари у жовтні досягнув 10-річного максимуму з липня 2011 року.
- Також протягом 2021 року майже 95% українців відчули зростання цін.
- Також повідомлялось, що Україна завершила збирання врожаю зернових, зернобобових та олійних культур обсягом у 106 млн тонн. Рік виявився рекордним не без урахування сприятливих ґрунтово-кліматичних умов.
- У червні вартість харчових продуктів досягла максимуму за останні десять років згідно зі світовим індексом цін ООН.
- У липні у виданні Bloomberg відзначили, що врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. У результаті зменшення врожайності – зростає рівень голоду. Спеціальна посланниця ООН Агнес Калібата на Саміті з продовольчих систем 2021 року заявила, що “те, що відбувається в одній частині світу, в результаті впливає на всіх”.
- Водночас у серпні в Україні рекордно зросли ціни на харчові продукти. Причиною зростання вартості аналітики називали неврожай або песимістичні очікування щодо нього, а також дефіцит зернових та олійних культур на світових ринках.