Торік океани світу акумулювали максимальну кількість тепла з початку інструментальних досліджень. Тобто, протягом останніх 60 років. Учені стверджують, що нагрівання океану є наслідком діяльності людини.

Про це пише американська газета The Washington Рost з посиланням на спеціалізований журнал Advances in Atmospheric Sciences.

З кінця 1980-х років океани Землі нагрівалися у вісім разів швидше, ніж за попередні десятиліття. Протягом останніх шести років температура Світового океану щороку б’є новий рекорд. Минулий рік не став винятком.

До такого прийшли 23 дослідники із 14 інститутів, ґрунтуючись на дослідженнях, зроблених у попередніх роках та у 2021 році. Вони опублікували звіт у журналі Advances in Atmospheric Sciences 11 січня 2022 року.

“Темпетарура океану постійно зростає в усьому світі, і це є основним показником антропогенної зміни клімату”, — сказав автор статті Кевін Тренберт, вчений Національного центру атмосферних досліджень в Колорадо.

За останній рік дослідники виявили, що верхні 2000 метрів води у всіх океанах поглинули на 14 зеттаджоулів тепла більше, ніж у 2020 році. Це у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії в 2020 році.

“Крім поглинання тепла, наразі океан поглинає від 20 до 30% викидів вуглекислого газу, спродукованого людиною. Наслідком цього є окислення океану. Однак при цьому потепління води знижує ефективність поглинання вуглецю океаном і залишає більше вуглекислого газу в повітрі”, — сказав Ліцзін Ченг, провідний автор статті та доцент Міжнародного центру наук про клімат і довкілля в IAP CAS.

За словами Ченга, регіональний аналіз показує, що сильне і значне потепління океану з кінця 1950-х років відбувається усюди на Землі.

“За допомогою модельних експериментів наше дослідження показує, що характер потепління океану є результатом пов’язаних з діяльністю людини змін у складі атмосфери”, — сказав Ченг.

Як зазначив ще один автор статті Майкл Манн, заслужений професор атмосферних наук Університету штату Пенсільванія, океани поглинають більшу частину тепла від викидів вуглекислого газу людиною

За його словами, поки людство не досягне показника нульових викидів, нагрівання Світового океану триватиме.