У Європі стурбовані зростанням насильства щодо представників медіа. Статистика Європейської федерації журналістів свідчить, що лише у Європі торік було вбито шістьох працівників ЗМІ. Ще 95 заґратовано.

Про це повідомляє Міжнародна федерація журналістів (European Federation of Journalists), яка опублікувала результати власного щорічного моніторингу ув’язнених і вбитих представників медіа.

У федерації наголошують, що статистика викликає тривогу. Адже у Європі кількість вбивств у 2021 році зросла утроє у порівнянні з попередніми двома роками.

Вони перерахували вбитих колег:

журналіст Хазім Озсу (застрелено у своєму будинку в Туреччині);

телерепортер Георгос Карайваз (застрелений біля свого будинку в Греції);

азербайджанські журналісти Махаррам Ібрагімов і Сірадж Абішов (загинули внаслідок вибуху міни в району Карабаху);

кримінальний репортер Пітер Р. де Фріс (вбитий пострілом у голову в Нідерландах);

журналіст Олександр Лашкарава (загинув після жорстокого побиття в Грузії).

У Федерації наголосили, що торік значно зросла кількість випадків фізичного насильства щодо представників медіасфери. У 2021 році на Спеціалізовану платформу Ради Європи із захисту журналістики внесли розгляд 242 серйозних порушень свободи преси, у тому числі – 74 випадки фізичного насильства.

Найбільші прояви насильства були зафіксовані у Туреччині, Франції, Україні, Греції, Грузії, Іспанії та Нідерландах.

Наголошується, що досі п’ять європейських країн тримають журналістів в ув’язненні.

Відповідно до інформації Європейської федерації журналістів, станом на кінець 2021 року 95 журналістів у Європі позбавлені волі: 34 – у Туреччині, 32 – у Білорусі, 25 – у Росії (включаючи трьох в окупованому Криму), трьох — в Азербайджані та одного — у Великобританії.

“Кількість порушень свободи преси в Європі продовжує зростати, при цьому відсутня будь-яка належна реакція з боку державних органів. Уряди підписуються під рекомендаціями щодо дотримання свободи ЗМІ, але не виконують їх”, – заявив генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєррес.

Рікардо Ґутьєрреса вважає, що настав час вжити заходів для належного захисту журналістів і права громадян на доступ до перевіреної, етичної та незалежної інформації.

Міжнародна федерація журналістів вимагає суворих вироків для вбивць журналістів і негайного звільнення десятків журналістів, ув’язнених у Європі.