Про це повідомляє Міжнародна федерація журналістів (European Federation of Journalists), яка опублікувала результати власного щорічного моніторингу ув’язнених і вбитих представників медіа.

Belsat TV journalists Katerina Bakhvalova (R) (reporting for the TV channel under the name of Andreeva) and Daria Chultsova (L), who were detained in November while reporting on anti-government protests and face up to three years in prison on charges of organising illegal demonstrations, flash V-signs from inside a defendants’ cage before the start of their trial in Minsk on February 9, 2021. (Photo by STRINGER / AFP)

У федерації наголошують, що статистика викликає тривогу. Адже у Європі кількість вбивств у 2021 році зросла утроє у порівнянні з попередніми двома роками.

Вони перерахували вбитих колег:

  • журналіст Хазім Озсу (застрелено у своєму будинку в Туреччині);
  • телерепортер Георгос Карайваз (застрелений біля свого будинку в Греції);
  • азербайджанські журналісти Махаррам Ібрагімов і Сірадж Абішов (загинули внаслідок вибуху міни в району Карабаху);
  • кримінальний репортер Пітер Р. де Фріс (вбитий пострілом у голову в Нідерландах);
  • журналіст Олександр Лашкарава (загинув після жорстокого побиття в Грузії).

У Федерації наголосили, що торік значно зросла  кількість випадків фізичного насильства щодо представників медіасфери. У 2021 році на Спеціалізовану платформу Ради Європи із захисту журналістики внесли розгляд 242 серйозних порушень свободи преси, у тому числі – 74 випадки фізичного насильства.

Найбільші прояви насильства були зафіксовані у Туреччині, Франції, Україні, Греції, Грузії, Іспанії та Нідерландах.

Наголошується, що досі п’ять європейських країн тримають журналістів в ув’язненні.

Відповідно до інформації Європейської федерації журналістів, станом на кінець 2021 року 95 журналістів у Європі позбавлені волі: 34 – у Туреччині, 32 – у Білорусі, 25 – у Росії (включаючи трьох в окупованому Криму), трьох — в Азербайджані та одного — у Великобританії.

“Кількість порушень свободи преси в Європі продовжує зростати, при цьому відсутня будь-яка належна реакція з боку державних органів. Уряди підписуються під рекомендаціями щодо дотримання свободи ЗМІ, але не виконують їх”, – заявив генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєррес.

Рікардо Ґутьєрреса вважає, що настав час вжити заходів для належного захисту журналістів і права громадян на доступ до перевіреної, етичної та незалежної інформації.

Міжнародна федерація журналістів вимагає  суворих вироків для вбивць журналістів і негайного звільнення десятків журналістів, ув’язнених у Європі.