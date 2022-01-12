У 2021 році український автопарк поповнили 517 400 легкових авто з пробігом, що на 46% більше проти 2020 року і є абсолютним рекордом для країни.

Про це повідомляє асоціація автовиробників УкрАвтопром.

83 зі 100 легкових автомобілів, що у 2021 році проходили свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом.

Найпопулярнішою маркою серед автомобільного імпорту залишається Volkswagen. За рік 90 200 автомобілів німецької марки змінили своїх іноземних власників на українців.

На другому місці розташувався Ford. Протягом 2021 року було зареєстровано майже 45 000 авто.

Renault із результатом 42 900 реєстрацій зайняла почесне третє місце у рейтингу популярності.

Довідка. До режим пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах в Україну завозилось не більше 20 000 авто на місяць. З липня 2021 року (початок дії пільгового режиму) до країни завозилося понад 50 000 вживаних іномарок щомісяця.