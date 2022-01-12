Про це повідомляє асоціація автовиробників УкрАвтопром.
83 зі 100 легкових автомобілів, що у 2021 році проходили свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом.
Найпопулярнішою маркою серед автомобільного імпорту залишається Volkswagen. За рік 90 200 автомобілів німецької марки змінили своїх іноземних власників на українців.
На другому місці розташувався Ford. Протягом 2021 року було зареєстровано майже 45 000 авто.
Renault із результатом 42 900 реєстрацій зайняла почесне третє місце у рейтингу популярності.
Довідка. До режим пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах в Україну завозилось не більше 20 000 авто на місяць. З липня 2021 року (початок дії пільгового режиму) до країни завозилося понад 50 000 вживаних іномарок щомісяця.
- Нагадаємо, за 2021 рік в Україні зареєстровано 8 541 електромобіль. Це майже на 19% більше ніж у 2020 році (7455). Лідерами продажів залишаються Nissan, Tesla та Chevrolet.
- Раніше повідомлялось, що вартість німецьких автомобілів класу “люкс” зросла до рекордних значень у 2021 році через дефіцит напівпровідників. При цьому попит споживачів на готові моделі активно зростає.
- У квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.