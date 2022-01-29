У 2021 році близько семи тисяч громадян Росії отримали відмову у в'їзді в Україну - це майже у 2,5 раза більше, ніж у 2020-му.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Як зазначається у повідомленні, протягом минулого року на державному кордоні України спостерігалося збільшення пасажиропотоку. Загалом рух пасажирів у порівнянні з 2020 роком зріс на 18% і склав 39 млн осіб.

Прикордонники відмовили у пропуску через кордон близько 46 тис. осіб, що майже вдвічі більше ніж у 2020 році. З них кількість не пропущених іноземців становила близько 31 тис. Найчастіше в Україну не пускали росіян — 7 тисяч осіб, що майже у 2,5 раза більше ніж позаторік.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, головними причинами відмови у пропуску через кордон для іноземних громадян, як і торік, були карантинні обмеження та не підтвердження мети поїздки до нашої країни. Причиною не пропуску через кордон для наших земляків стали недійсні документи, відсутність доручення батьків та заборона виїзду за межі країни.

На другому місці за кількістю відмов у в’їзді — громадяни Молдови (понад 5300). Крім того, українським прикордонникам часто доводилося відмовляти громадянам Індії (1435), Румунії (1399), Польщі (1319), Єгипту (1114) та Білорусі (765).

Натомість як уточнюють у Держприкордонслужбі, значно знизилася кількість не пропущених в Україну громадян Ізраїлю.