Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що у 2022 році вакцинація проти коронавірусу COVID-19 може опинитися під загрозою через нестачу від одного до двох мільярдів шприців.

Про це заявила експертка ВООЗ Ліза Хедман, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За її словами, національні органи охорони здоров’я мають заздалегідь планувати свої потреби, щоб уникнути накопичення запасів, панічних покупок та інших ситуацій, які спостерігалися на ранній стадії пандемії через відсутність засобів індивідуального захисту.

“У нас може бути глобальна нестача шприців для імунізації, що, своєю чергою, може призвести до серйозних проблем, таких як уповільнення зусиль щодо імунізації, а також проблем безпеки. Зокрема, нестача може призвести до затримок у плановій вакцинації, особливо для дітей, та інших медичних послуг, а також може сприяти небезпечному повторному використанню шприців та голок, особливо у найбідніших країнах”, – наголосила Хедман.

Вона також додала, що в усьому світі було проведено близько 6,8 мільярда вакцинацій проти COVID-19, що майже вдвічі перевищує кількість звичайних вакцин у порівнянні із загальною виробничою потужністю близько 6 мільярдів шприців для імунізації на рік.

За словами Хедман, це означає, що світ може зіткнутися з нестачею до двох мільярдів шприців у наступному році, якщо більше фабрик не перейдуть на виробництво пристроїв для ін’єкцій.