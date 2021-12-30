У Верховній Раді України створять науково-консультативну раду. До неї увійдуть академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, які допомагатимуть розробляти важливі законопроєкти.

Про це у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради України. До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів”, – написав Руслан Стефанчук.

Він додав, що залучені фахівці також напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом результатів законодавчої діяльності парламенту.

“Щиро сподіваюсь, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але й відновимо суспільну довіру до законодавчої влади”, – зазначив голова парламенту.