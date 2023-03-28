Про це повідомила Служби безпеки України.

За даними слідства, торік Головне управління розвідки Міноборони направило запит “Мотор Січі”. У ньому йшлося щодо постачання гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

В’ячеслав Богуслаєв блокував виконання державного замовлення. За його наказом розібрали вертоліт на деталі та приховали експлуатаційну документацію. Співробітники компанії виконали розпорядження — вони зняли лопаті та вивели з ладу механізми гелікоптера, які відповідають за роботу несучого гвинта.