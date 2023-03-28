Про це повідомила Служби безпеки України.
За даними слідства, торік Головне управління розвідки Міноборони направило запит “Мотор Січі”. У ньому йшлося щодо постачання гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.
В’ячеслав Богуслаєв блокував виконання державного замовлення. За його наказом розібрали вертоліт на деталі та приховали експлуатаційну документацію. Співробітники компанії виконали розпорядження — вони зняли лопаті та вивели з ладу механізми гелікоптера, які відповідають за роботу несучого гвинта.
Через перешкодження діяльності військових Богуслаєву оголосили нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Досудове розслідування триває.
- Затриманий Службою безпеки України 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року.
- СБУ оприлюднила докази, що президент “Мотор Січі” співпрацював з Росією.
- На початку повномасштабного вторгнення РФ президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися. Окрім цього, за його наказом із вертольотів зняли лопаті.
- Служба безпеки України оприлюднила телефонні записи, де містяться докази щодо звинувачення про співпрацю з РФ проти президента “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.
- Колишній президент АТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв у розмовах з росіянами неодноразово висловлював побажання, аби президент РФ Володимир Путін “довів намір окупації України до кінця”, нарікав на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, водночас продовжує домовлятись з бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів, зокрема, через Китай.