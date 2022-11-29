У 2022 році імпорт російського ЗПГ в Європу досяг рекордного рівня

З початку 2022 року імпорт російського зрідженого природного газу до Європи зріс на 42% проти показників аналогічного періоду минулого року.

Про це з посиланням на власні розрахунки повідомляє Financial Times.

Так, за 2022 рік на російський ЗПГ припадає 16% всього європейського морського імпорту цього палива, більшість постачено до Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

Загалом РФ експортувала до Європи 17,8 млрд кубометрів ЗПГ, ставши другим за обсягом постачальником у регіоні. Водночас перше місце за США з часткою 42%, тоді як на третій позиції Катар (13,7%).

У FT зауважили, що попри те, що загальний обсяг 17,8 млрд кубометрів – це невелика частина від 62,1 млрд кубометрів газу, поставленого трубопроводами, він “залишає Європу незахищеною” через те, що Кремль перетворює постачений газ на “зброю”.

За даними аналітиків Refinitiv, з початку року Європа імпортувала рекордні 111 млрд кубометрів ЗПГ, що майже на 70% перевищує показники за аналогічний період минулого року.

“Одного разу Путін може прокинутися і сказати: “Ми припинимо постачати ЗПГ до Європи”, змусивши регіон купувати на ще дорожчому спотовому ринку”, – попереджає дослідниця енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо. Вона застерегла, що РФ може перенаправити танкери з газом до бідніших країн, аби “тиснути на європейців”.

Опублікована пропозиція Єврокомісії передбачає встановлення максимальної ціни на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад вдвічі більше за нинішню ціну на ринку.