Про таке повідомили під час онлайн-дискусії “Реформи для інвестицій в Україну”.
Денис Шмигаль додав, що протягом 2021 року до державного бюджету надійшло 5,4 мільярда гривень. Загалом провели 345 аукціонів від малої та великої приватизації. До п’ятірки регіонів із залучення коштів від малої приватизації увійшли Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, Одеська області та Київ.
“Насправді це рекордний показник за останні 10 років із приватизації в Україні”, – розповів глава уряду.
Раніше Денис Шмигаль видав наказ Міністерству економіки щодо підготовки звіту спільно із зацікавленими відомствами. Він має стосуватися переліку держмайна на приватизацію та дорожньої карти корпоратизації підприємств держави.
- Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив створення Державної служби у справах дітей. Інституція забезпечуватиме формування та реалізацію політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
- Також Кабмін ухвалив рішення щодо скорочення терміну дії COVID-сертифікатів про вакцинацію. Тепер він буде чинний до 270 днів, тобто 9 місяців, а не один рік.
- Ще Уряд оголосив про плани запровадити державне регулювання цін на житньо-пшеничний хліб, це дозволить запобігти зловживанню суб’єктами господарювання своїм становищем.
- Під час засідання вирішили, що з 24 січня Кабінет Міністрів України дозволив купувати ліки за тисячу гривень, яку можна отримати за курс вакцинації. Скористатися розширеною дією програми “єПідтримка” зможуть українці віком від 60 років.