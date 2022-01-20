Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сповістив скільки уряд у 2022 році сподівається отримати від приватизації. За попередніми розрахунками, до державного бюджету планують залучити вісім мільярдів гривень.

Про таке повідомили під час онлайн-дискусії “Реформи для інвестицій в Україну”.

Денис Шмигаль додав, що протягом 2021 року до державного бюджету надійшло 5,4 мільярда гривень. Загалом провели 345 аукціонів від малої та великої приватизації. До п’ятірки регіонів із залучення коштів від малої приватизації увійшли Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька, Одеська області та Київ.

“Насправді це рекордний показник за останні 10 років із приватизації в Україні”, – розповів глава уряду.

Раніше Денис Шмигаль видав наказ Міністерству економіки щодо підготовки звіту спільно із зацікавленими відомствами. Він має стосуватися переліку держмайна на приватизацію та дорожньої карти корпоратизації підприємств держави.