Митні дані, отримані ЗМІ, свідчать про прямі поставки китайських штурмових гвинтівок, а також безпілотників і бронежилетів через Туреччину та ОАЕ до Росії протягом червня-грудня 2022 року.

Про це повідомляє Politico.

Відповідно до торгових і митних даних, отриманих виданням, китайські компанії, одна з яких пов’язана з урядом у Пекіні, надіслали російським організаціям 1000 штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке можна використовувати у військових цілях, включаючи частини безпілотників і бронежилети.

Відповідно до даних, наданих ImportGenius, агрегатором митних даних, поставки відбувалися з червня по грудень 2022 року.

China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, відправив гвинтівки в червні 2022 року російській компанії під назвою “Техкрім”, яка також пов’язана з російською владою та військовими. Повідомлялося, що гвинтівки CQ -A, створені за зразком M16 , але позначені в даних як “цивільні мисливські рушниці”, використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану та Парагваю.

Згідно з даними, наприкінці 2022 року російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній і понад 12 тонн китайських бронежилетів через Туреччину.

Хоча митні дані не свідчать про те, що КНР продає велику кількість зброї РФ спеціально для підтримки її військових зусиль, вони показують, що Китай постачає російським компаніям обладнання “подвійного призначення”, про яке раніше не повідомлялося, — комерційні товари, які також можуть використовуватися. на полі бою в Україні.

Це перше підтвердження того, що Китай відправляє гвинтівки та бронежилети російським компаніям, і свідчення, що безпілотники та їх частини все ще надсилаються, попри обіцянки принаймні однієї компанії, яка заявила, що призупинить бізнес у Росії та Україні, щоб гарантувати, що її продукція не допомагає військовим зусиллям.

Підтвердження цих поставок відбувається на тлі попереджень від США та Європи, що Китай не повинен допомагати Росії з озброєнням.

Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, надіслала запчастини для дронів — наприклад, батареї та камери — через Об’єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб’ютору в листопаді та грудні 2022 року.

Окрім безпілотників, Росія місяцями покладалася на інші країни, включаючи Китай, у навігаційному обладнанні, супутникових зображеннях, компонентах транспортних засобів та іншій сировині, щоб продовжувати повномасштабну війну проти України.

Поки що незрозуміло, чи використовує Росія будь-яку з гвинтівок, зазначених у даних про постачання, на полі бою. Водночас дрони DJI помічали на полі бою протягом кількох місяців.

Експерти кажуть, що важко відстежити, чи продаються товари подвійного призначення, що поставляються з Китаю, покупцям, які мають намір використовувати технологію в цивільних цілях або у військових цілях.

За даними митниці ImportGenius, у грудні минулого року Росія встигла імпортувати майже 80 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks і більшість були імпортовані прямо з Туреччини, хоча частина партій прибула до Росії через Об’єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала деякі бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Торгові дані також свідчать, що російська державна оборонна компанія “Рособоронекспорт” імпортувала мікрочіпи, тепловізійні пристрої та запчастини, такі як газотурбінний двигун, з різних країн, починаючи з 2022 року, починаючи з Китаю, Сербії та М’янми.

Предмети подвійного призначення також можуть бути способом для Китаю тихо збільшити свою допомогу Росії, уникаючи при цьому санкцій, якими офіційні особи у Вашингтоні та Європі погрожували останніми тижнями, якщо Китай продовжить надсилати зброю російським військовим.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам , що якщо Китай надішле зброю до Росії, будуть “наслідки”, хоча він також сказав, що не бачить “жодних доказів” того, що Пекін розглядає можливість доставки зброї до Москви.

За інформацією США, Китай розглядає можливість надіслати Росії безпілотники, боєприпаси та іншу стрілецьку зброю, згідно зі списком. А розвіддані, повідомлені офіційним особам у Вашингтоні, на Капітолійському пагорбі та союзникам США в усьому світі за останній місяць, припускають, що Пекін міг би вжити заходів щодо доставки зброї до Росії.

“Ми дійсно бачимо, як [Китай] надає допомогу Росії в контексті конфлікту. І ми бачимо їх у ситуації, в якій їм стає все більше незручно щодо рівня допомоги, і вони не хочуть робити це так публічно, як могло б статися в іншому випадку. і враховуючи репутаційні втрати, пов’язані з цим”, – сказала Авріл Хейнс, директорка національної розвідки США, під час слухань у Конгресі 8 березня.

Очікується, що коли з’являться дані про поставки товарів подвійного призначення до Росії, західні країни активізують зусилля для придушення цих потоків.

Пекін, своєю чергою, продовжує заперечувати, що нарощує підтримку Росії в Україні. Однак нещодавно кілька високопосадовців КНР побували в Москві. Очікується, що президент Сі Цзіньпін також здійснить візит до РФ найближчими тижнями.