Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України протягом 2022 року перерахувало більш як 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває у полоні.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зокрема, 144,8 млн гривень було спрямовано особам, які були звільнені з російського полону. Ще 46,2 млн гривень надійшло сім’ям незаконно утримуваних РФ українських громадян.

Таким чином, одноразову грошову допомогу по 100 тисяч гривень отримали 1 448 звільнених із полону та 462 родини бранців Кремля. Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції.

Зазначимо, що 14 грудня, Україна повернула з російського полону ще 64 захисників держави, зокрема тих, хто воював на східних напрямках.

Нещодавно відбувся черговий обмін полоненими. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, а також брали участь в обороні міста Бахмут, повернулися додому.

За словами Андрія Єрмака, це офіцери, рядові та сержанти. Вдалося також звільнити громадянина США — Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний усій команді, але попереду ще чимало роботи”, — додав Єрмак.