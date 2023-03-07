У 2022 році стрімінговий сервіс Netflix обігнав платформу YouTube за обсягом світового інтернет-трафіку. На Netflix припало 14,9% трафіку.

Про це свідчать результати дослідження компанії Sandvine.

Зазначається, що протягом 2022 року близько 65% світового інтернет-трафіку припало на відео. Загалом глобальний обсяг інтернет-трафіку за 2022 рік зріс на 23%. Причини — стрімке зростання використання потокового відео, постійне зростання трафіку у додатках, серед яких ігри, використання хмарних сховищ, VPN, торговельних майданчиків та конференції.

Крім того, як вважає керівник відділу рішень Sandvine Самір Марваха, після сплесків інтернет-трафіку у 2020 та 2021 роках, викликаних COVID-19, нова норма у використанні та обсягах додатків, ймовірно, залишиться.

Швидке прискорення цифрування призвело до більшої залежності від додатків та швидкої еволюції до складніших додатків, які об’єднують численні функції та можливості.

У шістці лідерів, які генерують майже половину всього інтернет-трафіку, незмінно залишаються:

Facebook,

Amazon,

Google,

Apple,

Netflix,

Microsoft.

Зауважимо, що торік на Netflix припало 14,9% трафіку. Так, платформа вперше обігнала YouTube, який згенерував 11,6% трафіку.

За словами Марвахи, відео майже досягло такого рівня, коли його більше не можна вважати окремою категорією, оскільки тепер воно є невіддільною частиною конференцій, ігор, соціальних мереж, обміну повідомленнями та практично всіх програм, які хочуть стимулювати взаємодію та залучення.