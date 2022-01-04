Угода між Україною та Європейським Союзом про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, відома як "промисловий безвіз" у 2022 році підписана не буде. Влітку лише завершується робота місії, котра має оцінити готовність України до підписання.

Про це віцепрем’єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла в інтерв’ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.

“Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати”, – пояснила вона.

За словами Ольги Стефанішиної, влітку 2022 року завершуватиметься робота місій, що оцінюють готовність України до укладення угоди. Лише після цього уряд України зможе розпочати офіційні перемовини.

“Але перш ніж завершиться ця оцінка і буде представлено рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. 2022 рік – це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди”, – наголосила віцепрем’єр-міністерка.

Довідка. “Промисловий безвіз” (угода АСАА) – передбачає визнання еквівалентності української системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Це спростить експорт української промислової продукції до ЄС. Зокрема, виробники матимуть змогу отримувати необхідні сертифікати безпосередньо в Україні. Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції дозволить торгувати з країнами-членами ЄС товарами промислового виробництва на рівних.

Україна та Євросоюз домовились додати угоду АСАА як протокол до Угоди про асоціацію (після повного узгодження законодавства України, інституцій та стандартів з законодавством, інституціями та стандартами ЄС).