Про це віцепрем’єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла в інтерв’ю інформаційному агентству Інтерфакс-Україна.
“Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати”, – пояснила вона.
За словами Ольги Стефанішиної, влітку 2022 року завершуватиметься робота місій, що оцінюють готовність України до укладення угоди. Лише після цього уряд України зможе розпочати офіційні перемовини.
“Але перш ніж завершиться ця оцінка і буде представлено рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. 2022 рік – це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди”, – наголосила віцепрем’єр-міністерка.
Довідка. “Промисловий безвіз” (угода АСАА) – передбачає визнання еквівалентності української системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Це спростить експорт української промислової продукції до ЄС. Зокрема, виробники матимуть змогу отримувати необхідні сертифікати безпосередньо в Україні. Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції дозволить торгувати з країнами-членами ЄС товарами промислового виробництва на рівних.
Україна та Євросоюз домовились додати угоду АСАА як протокол до Угоди про асоціацію (після повного узгодження законодавства України, інституцій та стандартів з законодавством, інституціями та стандартами ЄС).
- Нагадаємо, у жовтні 2021 року Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує підписати угоду про “промисловий безвіз” на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.
- Раніше, у жовтні 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект, який забезпечує впровадження так званого промислового безвізу.
- Восени 2020 року в рамках двостороннього саміту 6 жовтня Україна і Європейський Союз досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію.
- Також прем’єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна в найближчі кілька років планує домовитися з Євросоюзом про 5 “безвізів” в різних сферах. Йдеться про “промисловий безвіз”, “авіаційний безвіз”, “цифровий безвіз”, “енергетичний безвіз” і “митний безвіз”.
- У травні 2021 року експерти місії Європейського Союзу здійснили оцінку відповідності законодавства України вимогам “промислового безвізу”. Так, експерти ЄС надали рекомендації “щодо нюансів транспозиції документів ЄС у національне законодавство України, перекладу термінології, підготовки таблиць відповідності тощо”. Водночас експерти ЄС дійшли висновку, що національна інфраструктура якості в Україні працює на основі норм і принципів ЄС.