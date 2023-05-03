У 2022 році сума збитків від карткового шахрайства зросла на 46% – НБУ

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Під час повномасштабної війни платіжне шахрайство не зникло, навпаки спостерігалося збільшення проявів кібершахрайства та кіберзлочинності. Найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками традиційно залишається соціальна інженерія.
У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (у 2021 році – 1 600 гривень).
86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% – через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).
Тож Національний банк України з 3 травня розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай. Мета – поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо в мережі Інтернет.
Під час кампанії Національний банк спільно з партнерами буде нагадувати громадянам про прості базові правила платіжної безпеки. З основних правил – це:
- необхідно тримати в секреті смс-коди від банків та мобільних операторів, три цифри на звороті картки (CVV-код), логіни та паролі від інтернет-банкінгу;
- перш ніж ввести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до інтернет-банкінгу, необхідно перевірити URL-адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому сайті.
Також планується провести масштабну просвітницьку роботу в навчальних закладах.
Зокрема з 3 квітня до 31 травня триватимуть освітні заходи для навчальних закладів, спрямовані на підвищення рівня знань дітей та молоді з платіжної безпеки, зокрема:
1) Марафон амбасадорів кампанії #ШахрайГудбай – проєкт для педагогів, які протидіють платіжному шахрайству та проводять освітні заходи з платіжної безпеки на основі навчальних матеріалів, розроблених Національним банком;
2) конкурс “Платіжна безпека в коміксах” – ініціатива, під час якої студенти створюватимуть комікс на тему платіжної безпеки за допомогою інструментів на основі штучного інтелекту: чат-боту ChatGPT та генератора зображень Midjourney або Bing Image Creator;
3) конкурс відеоробіт про платіжне шахрайство “PaySafe” – ініціатива, під час якої учні та студенти створюватимуть відео з порадами, як захиститися від поширених сценаріїв платіжного шахрайства.
Інформаційна кампанія триватиме до кінця року у всіх регіонах України.
- У сервісі для отримання платежів Wayforpay тимчасово відсутня можливість зробити переказ. Національний банк України не продовжив компанії, якій належить сервіс, ліцензію.
- У звіті Світового банку заявили, що за 2022 рік в Україні рівень бідності зріс з 5,5% до 24,2% населення. Відтак минулого року за межею бідності опинилося ще 7,1 мільйона осіб.
- 1 квітня запрацювало нове покоління системи електронних платежів Національного банку України. Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів цілодобово 7 днів на тиждень.
- Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів з Росією.