У 2022 році сума збитків від карткового шахрайства зросла на 46% – НБУ

У 2022 році сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками становила понад 481 млн гривень, що на 46% більше проти показника 2021 році. Кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були зазнані збитки, зросла на 8%.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Під час повномасштабної війни платіжне шахрайство не зникло, навпаки спостерігалося збільшення проявів кібершахрайства та кіберзлочинності. Найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками традиційно залишається соціальна інженерія.

У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше ніж у 2021 році (у 2021 році – 1 600 гривень).

86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% – через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Тож Національний банк України з 3 травня розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки #ШахрайГудбай. Мета – поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час безготівкових розрахунків, особливо в мережі Інтернет.

Під час кампанії Національний банк спільно з партнерами буде нагадувати громадянам про прості базові правила платіжної безпеки. З основних правил – це:

необхідно тримати в секреті смс-коди від банків та мобільних операторів, три цифри на звороті картки (CVV-код), логіни та паролі від інтернет-банкінгу;

перш ніж ввести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до інтернет-банкінгу, необхідно перевірити URL-адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що користувач опинився на фішинговому сайті.

Також планується провести масштабну просвітницьку роботу в навчальних закладах.

Зокрема з 3 квітня до 31 травня триватимуть освітні заходи для навчальних закладів, спрямовані на підвищення рівня знань дітей та молоді з платіжної безпеки, зокрема:

1) Марафон амбасадорів кампанії #ШахрайГудбай – проєкт для педагогів, які протидіють платіжному шахрайству та проводять освітні заходи з платіжної безпеки на основі навчальних матеріалів, розроблених Національним банком;

2) конкурс “Платіжна безпека в коміксах” – ініціатива, під час якої студенти створюватимуть комікс на тему платіжної безпеки за допомогою інструментів на основі штучного інтелекту: чат-боту ChatGPT та генератора зображень Midjourney або Bing Image Creator;

3) конкурс відеоробіт про платіжне шахрайство “PaySafe” – ініціатива, під час якої учні та студенти створюватимуть відео з порадами, як захиститися від поширених сценаріїв платіжного шахрайства.

Інформаційна кампанія триватиме до кінця року у всіх регіонах України.