Торгівля Китаю з Росією у 2022 році досягла рекордних 190 мільярдів доларів, на тлі скорочення російського імпорту з Європейського Союзу через санкції, пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Експорт Китаю в Росію та імпорт з Росії у 2022 році становив 3% від загальної торгівлі Китаю, повідомив на брифінгу прессекретар Головного митного управління КНР Лю Далянг.

За його слова, півроку поспіль зростають поставки китайських товарів до Росії.

Своєю чергою, Росія більш ніж удвічі збільшила експорт скрапленого нафтового газу залізницею до Китаю в 2022 році в межах прагнення Кремля диверсифікувати продажі експорту енергоресурсів, свідчить аналіз Reuters на основі даних з галузевих джерел.

Згідно з даними “Газпрому”, у 2022 році імпорт Китаєм російського природного газу через трубопровід “Сила Сибіру” повинен був зрости щонайменше на 50%.

Імпорт російської сирої нафти в Китай зріс на 10% у порівнянні з 2021 роком і за 11 місяців 2022 року склав майже 80 мільйонів тонн.

Торгівля Китаю з Росією різко сповільнилася в доларовому еквіваленті у грудні 2022 року, при цьому експорт зріс на 8,3% порівняно з груднем 2021 року.

Імпорт з Росії зріс на 8,3%, уповільнившись порівняно зі зростанням на 28,5% у листопаді, оскільки сплеск заражень COVID-19 після раптового припинення суворих обмежень у Китаї вплинув на внутрішній попит.

Однак після зміни політики Пекіна щодо нульового COVID-19 Росія та Китай готові якнайшвидше відновити взаємні подорожі та поглибити свою стратегічну співпрацю, заявив цього тижня Чжан Ханьхуей, посол Китаю в Росії.