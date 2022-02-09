У 2022 році Україна отримає перші бойові катери «Марк VI»

У 2022 році Військово-морські сили Збройних сил України отримають перші бойові катери "Марк VI" американського виробництва. Нові одиниці озброєння захищатимуть національні інтереси у Чорному та Азовському морі.

Про це повідомляє пресслужба ВМС.

Основним завданням катерів цієї серії є патрулювання акваторії, проте вони мають набагато ширший потенціал завдяки своєму озброєнню, швидкості та іншим характеристикам.

У разі потреби дані моделі здатні на швидкості понад 30 вузлів доставити озброєну доглядову групу або спецпризначенців у кількості 10-12 осіб на борт судна-порушника. Безпечний підхід до цілі забезпечуватиме 30-міліметрова автоматична гармата.

Окрім того, катер матиме сучасне ракетне озброєння, яке за своїми характеристиками здатне нанести значні пошкодження супротивнику не тільки свого класу, а й більшого.

Зазначається, що деякі деталі контракту досі тримаються у таємниці з міркувань безпеки. Загальна очікувана кількість катерів, яку можуть бути поставлені у декілька етапів, становить більше ніж десять одиниць.

Повідомляється, що підготовка особового складу до служби на катерах типу “Марк VI” відбуватиметься у США.

Довідка. “Марк VI” – бойовий катер виробництва SAFE Boats International, США. Призначений для постійного патрулювання прибережної зони за межами портів та бухт, забезпечувати захист дружніх та союзних сил і захист критичної інфраструктури. Катер озброєний двома автоматичними 25 мм артустановками від BAE Systems “Rafael Mk 38 Mod 2”, у яких є можливість дистанційного керування.

На катері встановлено сучасні системи спостереження для виявлення противника. Він захищений бронею. Водотоннажність катера становить усього 65 тонн, що робить його дуже маневреним. Водночас Mark VI стійкий до хвилювань моря. Однією з його особливостей є те, що він може ефективно вести прицільний вогонь на ураження по морських цілях навіть під час шторму.