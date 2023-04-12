У 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації органів, збільшивши відтак кількість проведених операцій на 20% у порівнянні із довоєнним 2021 роком.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, поступово збільшується відсоток органних трансплантацій від померлих донорів: від 53,7 % у 2021 році до 55% у 2022 р. Це говорить про здатність вітчизняної системи охорони здоров’я працювати під час війни та усвідомлення родичами померлих, як їхнє рішення про згоду на трансплантацію органів допомагає рятувати життя іншим українцям.

Також за минулий рік проведено 223 пересадки гемопоетичних стовбурових клітин: 192 – дорослим пацієнтам і 31 – дітям.

Своєю чергою, за перші три місяці 2023 року в Україні вже виконано 124 органні трансплантації, з них 35 – у Львові.

У відомстві розповіли, що для того, щоб все більше людей в Україні могли отримати необхідну їм допомогу методом трансплантації, МОЗ провело закупівлі необхідного лабораторного обладнання, яке відповідає найсучаснішим стандартам.

Зокрема лабораторія на базі територіального медичного обʼєднання Львова отримала секвенатор нового покоління, систему “LabScan”, протічний цитометр, спектрофотометр, 8 ампліфікаторів різного рівня (в тому числі Real Time), апарати електрофорезу, мікроскопи з камерами та програмним забезпеченням експертного класу, низькотемпературні морозильні камери та лабораторні холодильники.

Це одна з трьох міжрегіональних лабораторій першого рівня. Лабораторії першого (експертного) рівня забезпечують виконання повного спектра клініко-лабораторних та специфічних досліджень у сфері трансплантології насамперед для реципієнтів. Серед них: високоточні імуногенетичні дослідження і, зокрема, дослідження, спрямовані на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом.

Зараз вже проведено 20 HLA типувань першого класу, зроблено 100 крос-матч тестувань, виділено 100 ДНК реципієнтів, які знаходяться в листку очікування для подальшого типування.

У МОЗ підкреслили, що планується забезпечити лабораторний супровід пацієнтам ТМО Львова та провести понад 1000 молекулярно-генетичних та імунологічних досліджень. Потужності закладу дозволяють забезпечити лабораторний супровід усіх трансплантацій у Західному регіоні.