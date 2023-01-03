Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
За його даними, український бізнес минулого року заплатив до держбюджету 694,4 млрд гривень.
Ця сума, зазначив нардеп – це 99,4% від того, що було закладено у держбюджеті на 2022 році.
Більш того, це на 80 млрд більше, ніж було виплачено у мирному 2021 році.
“Це при падінні економіки, наявності законної можливості не платити податки та податкових пільгах. Податки були головним ресурсом для фінансування армії весь рік. Підприємці, ви неймовірні”, – наголосив Железняк.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.