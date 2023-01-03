У 2022 році українські підприємці, попри повномасштабне російське вторгнення, виплатили майже 100% податків закладених у державному бюджеті, який складався ще у мирний час.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його даними, український бізнес минулого року заплатив до держбюджету 694,4 млрд гривень.

Ця сума, зазначив нардеп – це 99,4% від того, що було закладено у держбюджеті на 2022 році.

Більш того, це на 80 млрд більше, ніж було виплачено у мирному 2021 році.

“Це при падінні економіки, наявності законної можливості не платити податки та податкових пільгах. Податки були головним ресурсом для фінансування армії весь рік. Підприємці, ви неймовірні”, – наголосив Железняк.