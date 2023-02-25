Торік фахівці Держспецзв’язку зафіксували в Україні понад 2 194 кіберінциденти та ще більшу кількість кібератак.

Про це у коментарі “Суспільному” повідомив Віктор Джура, заступник голови державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За його словами, кібератаки стаються, тому що в Україні триває повноцінна кібервійна, яка почалась вона 9 років тому, фактично одразу після анексії Криму та окупації східної частини Донбасу.

“Зараз триває активна фаза. Фактично з 14 січня 2022 року ми зазнаємо постійних кібератак і достатньо ефективно протидіємо”, — сказав посадовець.

На думку Джури, запобігти кібератакам можна завдяки комплексу заходів. Йдеться про спеціальні комплекси кіберзахисту, взаємодію між основними суб’єктами забезпечення кібербезпеки, своєчасне реагування на кіберінциденти і дотримання правил кібергігієни і рекомендацій, які надаються експертами з кібербезпеки.

У 2022 році в Україні зареєстрували понад 2 тисячі кіберінцидентів.