Покупцям iPhone 14 не потрібно буде вибирати між моделями Pro та не Pro для ProMotion та витрачати зайві кошти.

Про це повідомляє сайт 9to5mac.com.

Зазначається, що чутки, що у 2022 році дві апаратні функції, які раніше зарезервували для моделей Pro, з’являться і в непрофесійних iPhone.

“ProMotion, маркетингова назва Apple для функції дисплея зі змінною частотою оновлення, до минулої осені була ексклюзивною для iPad Pro”, – ідеться у повідомленні.

Саме тоді Apple представила підтримку частоти оновлення з частотою 120 Hz для iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Своєю чергою компанія Apple зберегла цю апаратну деталь виключно для лінійки Pro. Вона не змінила частоту оновлення iPhone 13. Як повідомляється, з того часу ProMotion також з’явилася на 14- та 16-дюймових MacBook Pro.

Видання цитує аналітика Джеффа Пу з Haitong International Securities, який повідомив, що тепер покупцям iPhone 14 не потрібно буде вибирати між моделями Pro та не Pro для ProMotion.

Експерт очікує, що всі моделі iPhone 14 будуть підтримувати ProMotion цього року.

“Це означає, що клієнтам не потрібно буде витрачати 999 доларів й більше, аби підтримувати більш енергоефективну частоту оновлення”, – ідеться у повідомленні.

Також аналітик вважає, що непрофесійні моделі матимуть оновлення з 4 ГБ до 6 ГБ ОЗУ, починаючи з iPhone 14.

“Це – той обсяг пам’яті, який був представлений в iPhone 12 Pro двома роками раніше”, – зазначає видання.

Тому очікується, що iPhone 14 Pro буде відповідати iPhone 12 Pro та iPhone 13 Pro з 6 ГБ оперативної пам’яті ще на рік.

Експерти кажуть, що ця функція енергоощадження може допомогти збільшити час автономної роботи.