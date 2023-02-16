Близько 1,1 мільйона осіб прибули до Німеччини з України в 2022 році, що перевищує приплив мігрантів з Близького Сходу в 2015 році.

Про це сповіщає Reuters.

Зазначається, що дві третини іммігрантів з України прибули у перші три місяці після вторгнення Росії в Україну, у період з березня по травень минулого року. Повідомляється, що ці дані надійшли за кілька днів до роковин вторгнення 24 лютого, яке призвело до переміщення мільйонів українців.

За винятком тих, хто повернувся в Україну, імміграція з України до Німеччини у 2022 році становила 962 000 осіб, що більше, ніж загальна кількість 834 000, які прибули з Сирії, Афганістану та Іраку між 2014 та 2016 роками.

Крім того, додається, що у жовтні 2022 року українці стали другою за чисельністю групою іноземців в Німеччині після громадян Туреччини.