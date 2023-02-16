Про це сповіщає Reuters.
Зазначається, що дві третини іммігрантів з України прибули у перші три місяці після вторгнення Росії в Україну, у період з березня по травень минулого року. Повідомляється, що ці дані надійшли за кілька днів до роковин вторгнення 24 лютого, яке призвело до переміщення мільйонів українців.
За винятком тих, хто повернувся в Україну, імміграція з України до Німеччини у 2022 році становила 962 000 осіб, що більше, ніж загальна кількість 834 000, які прибули з Сирії, Афганістану та Іраку між 2014 та 2016 роками.
Крім того, додається, що у жовтні 2022 року українці стали другою за чисельністю групою іноземців в Німеччині після громадян Туреччини.
- У Європейському Союзі намагаються знайти спосіб повернути назад людей, які не мають дозволу перебувати на його території. Зокрема, йдеться про мігрантів з Африки, Близького Сходу та Азії, чиї держави в цьому не зацікавлені.
- 13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.
- Тіла 27 людей, які, як вважають, були мігрантами з Ефіопії, було залишено на узбіччі дороги в районі Нгверере на північ від столиці Замбії Лусаки. Ймовірно, вони задихнулися під час транспортування.
- Співробітники Держприкордонслужби України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до українського кордону, ймовірно, доставили прикордонники Республіки Білорусь.