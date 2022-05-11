Згідно з прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle & Co, через ризики російсько-українського конфлікту та сплеску COVID-19 у Китаї, глобальне економічне зростання цього року становитиме менше половини 2021 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Очікується, що глобальне зростання становитиме 2,9%, що приблизно на 40 базисних пунктів нижче консенсусу, проти зростання на 6,2% у 2021 році в річному обчисленні.

“Уповільнення є глобальним, та зумовлене поєднанням слабшого фіскального імпульсу, жорсткішої монетарної політики, постійних перешкод від Covid, постійного тертя в ланцюжках постачання та наслідків російського вторгнення в Україну”, — зазначили економісти Morgan Stanley.

Оскільки розв’язання кризи в Україні видається малоймовірним, а світові центральні банки вже намагаються сповільнити зростання, щоб приборкати суттєву інфляцію, економісти Morgan Stanley спрогнозували, що зростання економічного зростання буде обмежене.

Повільне глобальне зростання має широку основу, водночас єдиними двома основними економіками, де не спостерігається істотного уповільнення, є Японія та Індія.

“Зараз ми не бачимо повернення світового ВВП рівня до Covid”, – зауважили аналітики.

Довідка. Morgan Stanley — великий американський банківський холдинг, що належить до фінансових конгломератів. Базується в Нью-Йорку. Заснований у 1935. Входить до переліку найбільших банків у світі.