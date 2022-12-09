Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зокрема, препарат отримають хворі з СМА першого типу, а також — новонароджені, захворювання яких визначатимуть за результатами програми розширеного неонатального скринінгу.
“Рисдиплам” (Evrysdi) – дорогий препарат, який допомагає врятувати життя дітей із СМА. Це єдиний у світі лікарський засіб, який пацієнти з таким діагнозом можуть приймати вдома самостійно.
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Також до переліку держзакупівель додали ще 8 лікарських засобів для безоплатного лікування пацієнтів. Проте, наразі вони проходять перевірку у Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров’я України.
ДОВІДКА. СМА – рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті. У світі є три препарати, які допомагають від СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza.
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