В Україні вперше закуплять препарат для хворих зі спінальною м'язовою атрофією (СМА). Йдеться про препарат "Рисдиплам". Ліки пацієнти певних категорій отримуватимуть безоплатно у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, препарат отримають хворі з СМА першого типу, а також — новонароджені, захворювання яких визначатимуть за результатами програми розширеного неонатального скринінгу.

“Рисдиплам” (Evrysdi) – дорогий препарат, який допомагає врятувати життя дітей із СМА. Це єдиний у світі лікарський засіб, який пацієнти з таким діагнозом можуть приймати вдома самостійно.

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Також до переліку держзакупівель додали ще 8 лікарських засобів для безоплатного лікування пацієнтів. Проте, наразі вони проходять перевірку у Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

ДОВІДКА. СМА – рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті. У світі є три препарати, які допомагають від СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza.