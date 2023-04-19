Про це повідомляє Reuters.
За новими оцінками ООН, до середини року, якщо не раніше, в Індії буде найбільше населення серед усіх країн світу. Лише на азійських гігантів Китай та Індію припадає майже 3 мільярди з 8 мільярдів населення світу.
Прогнозується, що населення Індії становитиме 1,4286 мільярда проти показника у 1,4257 мільярда Китаю вже на кінець червня.
Це зробило б населення Індії, яке все ще зростає, приблизно на 3 мільйони більшим, ніж населення Китаю, де у 2022 році було зафіксовано перший рік негативного приросту населення за десятиліття. Зауважимо, у 2021 році у Китаї рівень народжуваності був найнижчим із 1949 року: народилося близько 10,62 млн дітей.
Сполучені Штати посядуть третє місце з приблизним населенням у 340 мільйонів станом на кінець червня.
У звіті також зазначено, що на кінець червня чисельність населення світу складе 8,045 мільярда осіб, водночас на Індію та Китай припаде приблизно 2,85 мільярда осіб.
Проте, в ООН зауважили, що темпи приросту населення в обох країнах знижуються, водночас у Китаї значно більше, ніж в Індії. Згідно з офіційними даними, з 2011 року населення Індії збільшується в середньому на 1,2%, тоді як у попередню декаду воно зростало на 1,7%. Тим часом у Китаї до кінця минулого року проживало 1,411 млрд осіб – на 850 тисяч менше, ніж роком раніше.
Варто зазначити, на початку 19-го століття населення світу досягло важливої віхи: 1 мільярд осіб. Протягом наступних 220 років це число зросло у вісім разів, або до 8 мільярдів осіб, що живуть на планеті сьогодні, водночас половина приросту припадає на період із 1975 року. Проте нині світовий коефіцієнт народжуваності (виражений як кількість дітей на одну жінку) неухильно падає з 1970-х років.
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