Moderna сподівається випустити на ринок комбіновану ревакцинацію проти COVID-19, грипу та респіраторно-синцитіальної інфекції.

Про це пише політичне видання Politico.

Генеральний директор фармацевтичної та біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель, виступаючи на дискусії на Всесвітньому економічному форумі, сказав, що комбінована вакцина дозволить людям отримати широкий захист від захворювань, спричинених респіраторними вірусами, перед зимовим інфекційним сезоном без необхідності багаторазових уколів.

“Наша мета — мати єдиний щорічний бустер, щоб у нас не виникало проблем із дотриманням вимог, коли люди не хочуть робити два-три уколи за зиму. Найкращим варіантом була б осінь 2023 року”, – сказав Бансель.

Moderna планує відправити від 2 до 3 мільярдів доз вакцини проти COVID-19 цього року, після 807 мільйонів у 2021 році.

Зараз компанія консультується з чиновниками охорони здоров’я щодо складу доз вакцини проти COVID-19, які будуть використані цієї осені.