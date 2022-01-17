Про це пише політичне видання Politico.
Генеральний директор фармацевтичної та біотехнологічної компанії Moderna Стефан Бансель, виступаючи на дискусії на Всесвітньому економічному форумі, сказав, що комбінована вакцина дозволить людям отримати широкий захист від захворювань, спричинених респіраторними вірусами, перед зимовим інфекційним сезоном без необхідності багаторазових уколів.
“Наша мета — мати єдиний щорічний бустер, щоб у нас не виникало проблем із дотриманням вимог, коли люди не хочуть робити два-три уколи за зиму. Найкращим варіантом була б осінь 2023 року”, – сказав Бансель.
Moderna планує відправити від 2 до 3 мільярдів доз вакцини проти COVID-19 цього року, після 807 мільйонів у 2021 році.
Зараз компанія консультується з чиновниками охорони здоров’я щодо складу доз вакцини проти COVID-19, які будуть використані цієї осені.
- Нагадаємо, що за минулу добу 16 січня було зафіксовано 5 072 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
- Також, в американській фармацевтичній компанії Pfizer заявили про плани виготовити від 50 до 100 мільйонів доз нової специфічної вакцини проти варіанту Omicron.