Про це інформує нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк.
Телемарафон “Єдині новини”, який транслюється від початку широкомасштабної війни, фінансується із державного бюджету.
Із запланованих на 2023 рік близько 600 мільйонів гривень 535 мільйонів будуть виділені на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції та фінансову підтримку системи державного іномовлення України.
Ще 73 мільйони гривень будуть виділені на висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети “Голос України”.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, який на початку широкомасштабного вторгнення закликав Україну капітулювати. Зараз він входить до депутатської групи “Відбудова України”. В етері з ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.
- У серпні в етері державного російськомовного телемарафону іномовлення FreeДом було двадцять включень десятьох народних депутатів України. Усі вони належали до фракції “Слуга народу”.