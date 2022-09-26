Згідно з проєктом Державного бюджету України на 2023 рік, на "Єдиний марафон" буде витрачено приблизно 600 мільйонів гривень.

Про це інформує нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Телемарафон “Єдині новини”, який транслюється від початку широкомасштабної війни, фінансується із державного бюджету.

Із запланованих на 2023 рік близько 600 мільйонів гривень 535 мільйонів будуть виділені на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції та фінансову підтримку системи державного іномовлення України.

Ще 73 мільйони гривень будуть виділені на висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансову підтримку видання газети “Голос України”.