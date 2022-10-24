У 2023 році Німеччина має намір збільшити оборонну підтримку України до 2 млрд євро – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками уряду ФРН, зокрема з Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером та Федеральним міністром економіки й захисту клімату Робертом Габеком. Сторони обговорили збільшення фінансування оборонної підтримки України та виключення РФ з FATF.

Про це глава українського уряду повідомив у Facebook.

В Уряді Німеччини планують виступити з пропозицією про збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 млн євро до 2 млрд євро.

Шмигаль висловив міністру вдячність від держави та всіх українців за підтримку цієї ініціативи.

Під час зустрічі також обговорили нагальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури, та подальше фінансове співробітництво в довгостроковій перспективі й підтримку Німеччиною виділення макрофінансової допомоги від ЄС.

“Подякували ФРН за підтримку санкцій проти агресора. Розраховуємо на ухвалення рішення про виключення РФ з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF)”, – зазначив очільник уряду.

Окрім цього, сторони порушили питання щодо ситуації на ЗАЕС та Каховській ГЕС. Україна закликала організувати моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку ворога.

Шмигаль подякував ФРН за підтримку запроваджених санкцій і зауважив, що українська сторона очікує на затвердження 9-го пакета.