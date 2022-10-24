У 2023 році Німеччина має намір збільшити оборонну підтримку України до 2 млрд євро – Шмигаль

Про це глава українського уряду повідомив у Facebook.
В Уряді Німеччини планують виступити з пропозицією про збільшення у 2023 році бюджету на оборонну підтримку України з 697 млн євро до 2 млрд євро.
Шмигаль висловив міністру вдячність від держави та всіх українців за підтримку цієї ініціативи.
Під час зустрічі також обговорили нагальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури, та подальше фінансове співробітництво в довгостроковій перспективі й підтримку Німеччиною виділення макрофінансової допомоги від ЄС.
“Подякували ФРН за підтримку санкцій проти агресора. Розраховуємо на ухвалення рішення про виключення РФ з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF)”, – зазначив очільник уряду.
Окрім цього, сторони порушили питання щодо ситуації на ЗАЕС та Каховській ГЕС. Україна закликала організувати моніторингову місію ООН і ЄС для недопущення провокацій з боку ворога.
Шмигаль подякував ФРН за підтримку запроваджених санкцій і зауважив, що українська сторона очікує на затвердження 9-го пакета.
- Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.
- Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно передали з Німеччини, вже став на бойове чергування, продемонструвавши перші результати роботи в Україні.
- Німеччина передала Україні додаткові 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2 та 7 понтонних систем. Окрім цього, ФРН спорядила зимовий одяг для ЗСУ.