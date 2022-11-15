У 2023 році у Росії може впасти видобуток нафти нижче 10 мільйонів барелів на день. РФ може зіткнутися з тим, що після введених в дію європейських санкцій на імпорт, буде важко знайти нові ринки збуту нафти.

Про це повідомив Bloomberg.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія перенаправила більше мільйона барелів на день до Індії, Китаю та Туреччини. Більша частина її традиційних споживачів відмовилися від закупівель після вторгнення в Україну та запровадження санкцій.

Останнім часом потік нафти на цих країн стабілізувався. Тому виникло припущення, що, ймовірно, Росія не зможе нарощувати постачання надалі.

У звіті МЕА зазначено, що решті країн доведеться потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 мільйона барелів на день до лютого, якщо їхні закупівлі залишаться стабільними. Проте агенство не вважає такий сценарій можливим.

Вони прогнозують, що Росія може втратити видобуток близько 2 млн барелів на день у порівнянні з довоєнним рівнем. Вже наступного року країна може видобувати в середньому 9,6 мільйона барелів на день.

Bloomberg писали, що протягом січня-жовтня в середньому Росія добувала близько 10,7 млн ​​барелів на день.

Європейський Союз заборонить імпорт більшості російської сирої нафти 5 грудня. Заборона щодо нафтопродуктів набуде чинності з 5 лютого. Обмеження створять виробничі ризики для Росії, але й посилять труднощі постачання в регіоні. Це пов’язано з тим, що альтернативні джерела палива можуть бути недоступними в достатньому обсязі, щоб заповнити прогалину.

ЄС також заборонить танкерам під прапором ЄС перевозити російські вантажі та заборонить надання морських послуг. Стосовно останнього рішення йдеться про страхування суднам третіх сторін, які беруть участь у торгівлі. У такому випадку перенаправлення потоків російської нафти з Європи буде ще більше ускладнено.

У звіті додали, що покупці та продавці нафти будуть змушені збільшити використання “тіньової торгівлі, зокрема перевалку у відкритому морі за допомогою “темних” танкерів”. Також РФ доведеться знайти нові ринки для приблизно 1,5 млн барелів сирої нафти та 1 млн барелів нафтопродуктів на день.