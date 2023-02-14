Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву естонського міністра перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
За словами Певкура, цього року Захід намагатиметься виділити Україні допомогу на загальну суму у 100 млрд євро.
“Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро (військової допомоги), що становить 1,1% нашого ВВП”, – зазначив він.
Як додав естонський міністр, якщо взяти до уваги всі країни Контактної групи з питань оборони України, то спільний ВВП дорівнюватиме близько 50 трильйонів, якщо не більше.
“І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів”, – наголосив Певкур додавши, що закликатиме колег на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.
Ханно Певкур зауважив, що він виступає за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні Європейського Союзу.
“Хотілось би, аби ми перейшли до спільної закупівлі зброї. Ми б хотіли, аби ЄС спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність”, – сказав він.
- Голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.