Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України планують надати Києву фінансову допомогу у розмірі 100 мільярдів євро. Мовиться про військову та супутню допомогу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву естонського міністра перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

За словами Певкура, цього року Захід намагатиметься виділити Україні допомогу на загальну суму у 100 млрд євро.

“Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро (військової допомоги), що становить 1,1% нашого ВВП”, – зазначив він.

Як додав естонський міністр, якщо взяти до уваги всі країни Контактної групи з питань оборони України, то спільний ВВП дорівнюватиме близько 50 трильйонів, якщо не більше.

“І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів”, – наголосив Певкур додавши, що закликатиме колег на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.

Ханно Певкур зауважив, що він виступає за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні Європейського Союзу.

“Хотілось би, аби ми перейшли до спільної закупівлі зброї. Ми б хотіли, аби ЄС спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність”, – сказав він.