Наступного року Велика Британія планує виділити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд доларів) на підтримку України.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Бен Воллеса.

“Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки надамо в наступному році, і ми переконаємося, що вони мають необхідні системи озброєння, і Сполучене Королівство допоможе їм придбати їх в інших країн світу”, – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

А також зазначив, що Велика Британія надасть Україні системи озброєння, які відповідають радянським зразкам. Зокрема, міністр оборони додав, що нещодавно Велика Британія надала тисячі протиповітряних ракет для того, щоб Збройні сили України могли збивати безпілотники.

Водночас Велика Британія надає свої знання та досвід для забезпечення кращої координації протиповітряної оборони. Відтак, країна робить все можливе, щоб Україна могла здобути перемогу на землі та відтіснити російські війська.

“Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, щоб ми вказали й нагадали світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях тощо, і це не можна ігнорувати. Ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить зараз, то це матиме довгострокові наслідки”, – підсумував міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Крім того, Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King в межах подальшої підтримки. У Міноборони зазначили, що військово-морський флот Великої Британії провів навчання на гелікоптерах Sea King для 10 екіпажів Збройних сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні спроможності.

“Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у межах своєї подальшої підтримки”, – наголосили у міноборони.