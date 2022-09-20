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У 2024 році РФ не братиме участі в чемпіонаті Європи з футболу

Голова Української футбольної асоціації Андрій Павелко заявив, що збірну Росії з футболу не допустили до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи 2024 року, отже вона не зможе змагатися на турнірі.

Вівторок, 20 вересня 2022, 15:27
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Про це він повідомив у Facebook.

“Тож марно рашисти намагаються зараз — напередодні важливого матчу української збірної – відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців”, — написав він.

За словами Павелка, скарга росіян в УЄФА на головного тренера збірної України Олександра Петракова за його висловлювання про війни вилилась у ніщо.

Збірну Росії не допустили до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Зазначається, що російська збірна до 2024 року не зможе брати участь в офіційних матчах: “Росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання”, — наголосив Павелко.

Теги: Андрій Павелко, війна, російська агресія, російсько-українська війна, футбол, Чемпіонат Європи

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