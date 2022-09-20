У 2024 році РФ не братиме участі в чемпіонаті Європи з футболу

Про це він повідомив у Facebook.
“Тож марно рашисти намагаються зараз — напередодні важливого матчу української збірної – відволікти нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому і готуються підтримувати наших хлопців”, — написав він.
За словами Павелка, скарга росіян в УЄФА на головного тренера збірної України Олександра Петракова за його висловлювання про війни вилилась у ніщо.
Збірну Росії не допустили до жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Зазначається, що російська збірна до 2024 року не зможе брати участь в офіційних матчах: “Росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання”, — наголосив Павелко.
- Нагадаємо, що на початку червня у Франції невідомі розмалювали антиукраїнськими та антисемітськими написами місцевий стадіон, техніку та вантажівку асоціації, яка підтримує українських переселенців.
- У квітні Донецький “Шахтар” та грецький “Олімпіакос” провели благодійний футбольний матч. Під час нього українські спортсмени грали з назвами десяти міст-героїв України на футболках та виклали дитячі іграшки на трибунах.
- Натомість команди з настільного тенісу Росії та Білорусі не допустили до участі у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Ченду, що у Китаї.