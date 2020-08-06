2 серпня 2027 роки відбудеться сонячне затемнення - Місяць затулить Сонце і відкине свою тінь на Землю.

Про це повідомляє видання Forbes.

Тривалість затемнення прогнозується 6 хвилин і 20 секунд.

Астрономи вважають, що це найтриваліше повне сонячне затемнення в цьому сторіччі. Хоча в 2009 році було більш тривалий затемнення, воно було над океаном і в основному закривалося хмарами. Повне сонячне затемнення 2027 року найтривалішим на суші з 1991 року до 2114 року.

Затемнення можна буде спостерігати в Іспанії, Марокко, Алжирі, Тунісі, Лівії, Єгипті, Судані, Саудівської Аравії, Ємені та Сомалі. Ось карта.

Вважається, що кращі місця для перегляду повного сонячного затемнення 2027 року в Єгипті.