У 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.

Про це інформує пресслужба бригади.

9 травня очільник ПВК Пригожин заявив, що з однієї з позиції під Бахмутом втекли військовослужбовці 72-ї мотострілецької бригади зі складу 3-го армійського корпусу міністерства оборони РФ.

Він поскаржився, що, мовляв, дірку, яка утворилася, довелося закривати “вагнерівцям”. Унаслідок цього нібито ліквідували близько 500 найманців.

Своєю чергою, третя штурмова бригада подякувала “за розголос успіху на фронті”. Втім, додали деякі деталі.

За дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи “Азов” ліквідували 64 окупанти.

“Ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці. Також станом на зараз маємо 5 полонених росіян”, – мовиться у пресслужбі.

Згідно з повідомленням, окремої уваги заслуговує знищена російська техніка: декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП.

Зауважимо, в Україні триває 440-ва доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу, станом на 9 травня українські захисники ліквідували вже понад 195 тисяч російських загарбників.

В Інституту вивчення війни зазначили, що лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть представити Міноборони Росії та російську армію як неефективні та звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі міста Бахмут Донецької області.