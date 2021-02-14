В Україні продовжують збережуться складні погодні умови. Через сильні замети в 4 областях обмежено рух транспорту на дорогах.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, діють обмеження руху великовагового і великогабаритного автотранспорту:

Волинська область – на автодорозі Т-18-02 Маюничи-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Їжа-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) і Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка -Локачі);

Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) і Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин – Городенка)

Львівська область – введено обмеження руху великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення у межах області.

Також з-за сильних поривів вітру та утворення заметів введені обмеження:

Рівненська область – обмежено рух усіх транспортних засобів, крім спецтехніки, на автодорогах державного значення в межах області.

“Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1540 осіб і 1220 одиниць техніки. На в’їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (з початку негоди надано допомогу понад 350 осіб). Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено із снігових заметів 1050 транспортних засобів, у тому числі 26 карет швидкої допомоги та 12 автобусів, надано допомогу близько 1 240 осіб”, – повідомили рятувальники.