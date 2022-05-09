У 4-річної Аліси, яка сама виїхала з Азовсталі, окупанти забрали маму в полон

Про це написала журналістка Наталя Нагорна.
Вона розповіла, що побачила дівчинку на задньому сидінні автобуса, який виїхав із “Азовсталі”. Жінка поруч – не її мама, а просто людина, яка погодилася бути біля дитини.
Маму дівчинки з дитиною розлучили окупанти – вона не зуміла пройти фільтраційний табір і потрапила в полон.
“Зараз відео Аліси з бункерів “Азовсталі” шириться соцмережами. Ми не питали її про обстріли чи маму. Але я хочу, аби ви бачили злочин. В чотирирічної дитини в день матері вкрали маму”, – написала журналістка.
Як повідомлялося раніше, матір дівчинки – військовий медик, залишилася у фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”.
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