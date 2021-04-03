Про це свідчать дані Центру правосуддя Бреннана при Нью-Йоркському університеті.
У звіті сказано, що за станом на 24 березня в 47 штатах було внесено 361 законопроєкт, що обмежує голосування на будь-яких виборах. Це на 43% більше, ніж місяцем раніше.
Близько половини цих законопроєктів суттєво ускладнюють процес голосування поштою. При цьому, фактично кожен четвертий американець скористався таким способом на виборах президента США в листопаді.
Найбільша кількість таких законопроєктів зареєстровано в штатах Техас (49), Джорджія (25) і Аризона (23).
Минулого року, коли більшість була у Республіканської партії, таких законопроєктів було набагато менше по всій країні. У лютому 2020 року був лише 35 законопроєкт в 15 штатах.
На сьогодні республіканці контролюють обидві палати законодавчих зборів в 30 штатах.
Три штати, де поки не заявили про необхідність прийняти законопроєкти, що обмежують права виборців, це Делавер, Огайо і Вермонт.
У штаті Техас багато законопроєктів спрямовані на те, щоб “чистити” списки виборців.
- Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.