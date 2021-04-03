У 47 американських штатах законодавці внесли законопроєкти, спрямовані на ускладнення процесу голосування на виборах.

Про це свідчать дані Центру правосуддя Бреннана при Нью-Йоркському університеті.

У звіті сказано, що за станом на 24 березня в 47 штатах було внесено 361 законопроєкт, що обмежує голосування на будь-яких виборах. Це на 43% більше, ніж місяцем раніше.

Близько половини цих законопроєктів суттєво ускладнюють процес голосування поштою. При цьому, фактично кожен четвертий американець скористався таким способом на виборах президента США в листопаді.

Найбільша кількість таких законопроєктів зареєстровано в штатах Техас (49), Джорджія (25) і Аризона (23).

Минулого року, коли більшість була у Республіканської партії, таких законопроєктів було набагато менше по всій країні. У лютому 2020 року був лише 35 законопроєкт в 15 штатах.

На сьогодні республіканці контролюють обидві палати законодавчих зборів в 30 штатах.

Три штати, де поки не заявили про необхідність прийняти законопроєкти, що обмежують права виборців, це Делавер, Огайо і Вермонт.

У штаті Техас багато законопроєктів спрямовані на те, щоб “чистити” списки виборців.