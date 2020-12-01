На це звернув увагу аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

Клюжев зазначив, що 14 з 18 міст, у яких 15, 22 і 29 листопада вже відбувся другий тур виборів мера, переможцями стали кандидати, які 25 жовтня отримали перший результат. При цьому у 9 з 14 таких міст розрив між кандидатами під час першого туру був понад 10%.

У інших 4 містах перемогу здобули кандидати, які зайняли 25 жовтня друге місце (Бердянськ, Рівне, Слов’янськ, Кам’янець-Подільський), однак розрив між лідерами перегонів був невеликий.

“В усіх містах, де другі стали першими, розрив між двома кандидатами був менш як 5 %. Найменшим був розрив у першому турі у Слов’янську між кандидатом від ОПЗЖ та чинним мером, висуванцем “Опозиційного блоку” (менше 1 %)”, — зазначив Клюжев.

Аналітик також звернув увагу на те, що у 10 містах (Дніпро, Дрогобич, Львів, Слов’янськ, Ужгород, Черкаси, Одеса, Суми, Миколаїв, Краматорськ) в другий тур вийшли чинні міські голови. У всіх містах крім Краматорська чинні мери виграли другий тур.

При цьому ці 8 чинних мерів мали лідерство ще у першому турі виборів (крім мера Слов’янська), а розрив між конкурентами у 5 з 8 випадків був понад 10% (винятком стали Львів, Ужгород та Миколаїв).

За словами Клюжева, після цих виборів може знову розгорітися дискусія з приводу доцільності проведення другого туру виборів за правилами, що існують зараз.

“Нас із великою ймовірністю чекає парламентська дискусія про доцільність “другого туру”, або встановлення граничного розриву між двома першими кандидатами, після якого повторне голосування не проводиться”, — зауважив аналітик.