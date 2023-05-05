Станом на ранок 5 травня у восьми областях України частина жителів залишаються без електропостачання.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через обстріли російських загарбників. Зокрема, станом на ранок 5 травня після артилерійського удару по одному з енергетичних об’єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблока ТЕС. Також знеструмлено вугільну шахту.

Крім того, через обстріли російських окупантів залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Зокрема, є відключення електроенергії на Київщині. В Ірпінському районі через технологічні порушення без світла – понад 18 тисяч абонентів.

Водночас енергетики постійно працюють над відновленням електропостачання. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів. Більшість із них – на Донеччині. За даними Міненерго, енергетична система працює без обмежень, із резервом потужності.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 5 травня, внаслідок інтенсивних ворожих обстрілів, вкотре зазнала пошкоджень теплоелектростанція “ДТЕК Енерго”.

Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. З вересня минулого року енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані вже 32 рази.