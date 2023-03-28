Станом на 28 березня внаслідок негоди та пошкодження у мережах операторів систем розподілу діють відключення електроенергії у 8 областях на заході та півдні України.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

Відтак, значні знеструмлення споживачів відбуваються у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

За даними “Укренерго”, сьогодні, 28 березня, споживання електроенергії дещо вище, ніж у понеділок, через погіршення погодних умов. Попри негоду працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак російських загарбників, застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

У компанії зазначили, що все ще складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де росіяни постійними артобстрілами пошкоджують мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

“Станом на сьогодні наші ремонтні бригади завершили аварійно-відновлювальні роботи та включили 5 одиниць критично важливого обладнання на різних об’єктах магістральних мереж НЕК “Укренерго”. Це дозволило усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність живлення окремих регіонів”, – розповіли в “Укренерго”.

А також підкреслили, що такі роботи в мирний час дорівнювали реконструкції декількох підстанцій та тривали б декілька місяців. Водночас відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення споживачів продовжуються на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених російськими масованими атаками.