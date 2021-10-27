Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

Наразі зафіксовано потужний осередок пожежі неподалік містечка Райхенау-ан-дер-Ракс.

Площа займання лише за 10 годин збільшилася з 5 га до 115 га. Наразі пожежу не вдалося навіть локалізувати.

На місці працюють 300 пожежників 8 гвинтокрилів та чотири машини. Повідомляється, що наземному транспорту там працювати вкрай важко через складний рельєф. Сьогодні пізно ввечері на місці займання працюватимуть додатково п’ять пожежних танків.

Працівник пожежної охорони регіону Нижньої Австрії Дітмар Фарафелльнер розповів, що це одна з найпотужніших пожеж в австрійських Альпах за весь час. Окрім того, він наголошує, що для людей небезпеки немає, адже це важкодоступна місцевість.