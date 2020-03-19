Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У республіканця від штату Флорида розповіли, що у нього була лихоманка і головний біль.
У прес-службі Діаса-Баларта розповіли, що він здав тест на коронавірус і через якийсь час отримав позитивний результат. Незабаром політик повідомив, що зараз відчуває себе вже набагато краще.
“У суботу ввечері у конгресмена Діаса-Баларта з’явилися симптоми, включаючи жар і головний біль. Нещодавно його повідомили про те, що він дав позитивний результат на COVID-19”, – сказано в повідомленні.
З зараженим конгресменом контактує лікар Капітолію. Також медик оцінює стан пацієнта і створює карту спілкування і контактів політика з іншими колегами, пропонуючи їм самоізоляцію.
Конгресмен вирішив самоізолюватись після отримання позитивного тесту.
Також на самоізоляцію пішли представники Конгресу від штатів Флорида, Міссурі, Нью-Йорк.
В цілому, на самоізоляцію пішли вже 14 законодавців.
- В суботу, 18 березня, в останньому американському штаті, Західна Вірджинія, зафіксували випадок зараження коронавірусною інфекцією.